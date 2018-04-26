قابيل: منح 1164 منشأة تراخيص بناء بالمدن الصناعية

طارق قابيل 8

محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أن 1164 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بـ 188 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضى، بواقع 819 رخصة تشغيل و62 رخصة بناء و283 تصريح تشغيل مؤقت، ليصل الإجمالى ما تم إصداره إلى 6539 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة، منذ بدء العام المالى الحالى فى يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.



وأضاف أنه تم قيد 959 منشأه بالسجل الصناعى، منها 537 سجل دائم و422 سجل مؤقت، ليصل إجمالي المنشآت التى تم قيدها بالسجل الصناعى إلى 6782 ( دائم ومؤقت)، منذ يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى.



جاء ذلك فى سياق، أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات الأداء، خلال شهر مارس الماضى ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.



وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي، وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، والاستفادة من التسهيلات التي أتاحها القانون، مؤكداً أن الخريطة الاستثمارية ستسهم فى زيادة معدلات الاستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة.



وأشار قابيل إلى أن هيئة التنمية الصناعية اعتمدت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى نهاية مارس الماضى، 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظات الشرقية وبنى سويف وسوهاج وقنا وأسوان، كما يجرى اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل توسعات منطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومنطقة كركر وكذا منطقة العدوة شرق بمحافظة أسوان.



وأشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين لتوفيق أوضاعهم وجذب مستثمرين جدد، لافتاً فى هذا الإطار إلى أنه تم الانتهاء من تخصيص 30 مشروعاً، ويجرى اتخاذ إجراءات تخصيص 74 مشروعًا، واستقبال 89 آخرين، وتتم دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة، ورفض 19 طلب مشروع لعدم الجدية.



ولفت إلى أنه في مجال المشروعات الاستثمارية الكبرى وصل عددها منذ مارس 2017 وحتى مارس 2018 إلى 219 مشروعاً باستثمارات 98 مليار جنيه، بمساحة 11 مليونًا و416 ألف متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية فيها 64% من الإجمالي.



وحول جهود الهيئة فى مجال إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بـ 4 مجمعات، هى السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد ومرغم بإجمالي 739 وحدة.