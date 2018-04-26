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بورصة وشركات
لأول مرة.. رأس المال السوقى للبورصة يسجل تريليون جنيه
الخميس 26 أبريل 2018 10:50 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، مسجلا مستوى تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه.
واستهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة على ارتفاع جماعي بدعم شرائي للمستثمرين المصريين والاجانب.
وبحلول الساعة 10:30 صباحاً، ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.65% ليصل إلى 18240 نقطة، كما صعد مؤشر "egx70" للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% إلى 861 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر "egx100" الأوسع نطاقا بنحو 0.84 % ليسجل 2285 نقطة.
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