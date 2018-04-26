مركز كبار الممولين الضريبى: لم يتقدم أحد

ضرائب

مها أبوودن



كشف مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب عن عدم تقدم أى من الشركات العشرين الأكثر سدادا للضرائب، لتسليم الإقرارات الخاصة بهم حتى الآن، رغم قرب انتهاء الموسم الاسبوع المقبل مع نهاية الشهر.



أكد عبد العظيم حسين، رئيس المركز أن شركات البترول، والبنوك،، الاتصالات، والمؤسسات المالية التى تشكل قائمة أكبر ممولى مصلحة الضرائب لم تتقدم حتى الآن.



وقال فى تصريحات لـ«المال»، إنه تم مد ساعات العمل اليومية حتى السادسة مساءً، وإلغاء إجازات الجمعة والسبت المقبلين، والاجازات الرسمية أيضا مثل يوم أمس، 25 أبريل «عيد تحرير سيناء»، تحسبا لتقدم أى من الممولين بإقراراته.



فى نفس السياق، توقع مسئول بارز بمصلحة الضرائب، ارتفاع حصيلة إقرارات الموسم الجارى بنسبة %20، مقارنة مع الموسم الماضى، التى بلغت 13.1 مليار جنيه.



وشملت قائمة أكبر الشركات المسددة للضرائب العام الماضى، 11 شركة هى «العربية لأنابيب البترول –سوميد» فى المرتبة الأولى، ثم «السويدى لنظم القوى» و«أوراسكوم للإنشاءات والصناعة»، تلتها «نستلة للألبان»، و«سامسونج للإلكترونيات»، و«مدينة نصر للإسكان والتعمير»، و«المصرية للاتصالات»، و«المتحدة لمشتقات الغاز»، و«جونسن مصر»، و«البحيرة لإسالة الغاز الطبيعى»، وأخيرا بنك H.S.B.C.



وتم انشاء مركز كبار الممولين الضريبى فى 2005 للشركات التى يتخطى حجم أعمالها 100 مليون جنيه، وتمثل حصيلته نحو %75 من إجمالى الضرائب.



من جانبه قال أشرف عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة ATC للمحاسبة الضريبية، إن هناك عدة أسباب رئيسية ينتج عنها تأجيل تسليم الإقرار الضريبى الخاص بالكيانات الكبرى، حتى اللحظات الأخيرة، فى مقدمتها رغبة الشركة فى الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة حتى اللحظات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع العبء الضريبى، الذى يصل إلى ملايين الجنيهات.



أما السبب الآخر، فيتعلق بارتباط تسليم الإقرار باعتماد ميزانية يعدها مراقب الحسابات، والذى قد يتأخر بسبب ضغوطات الموسم الضريبى، خلال أول 4 أشهر من العام، واستمرار المناقشات حول الميزانية، وأحيانا وجود خلافات فى اعتمادها على بعض البنود بين المساهمين، وأعضاء الجمعية العمومية، ما قد يؤخر تسليم الإقرار الضريبى.