HSBC وكريدى سويس يقودان تدبير 500 – 750 مليون دولار لكهرباء - مصر

محمد سالم وسيد بدر

يقود بنكا إتش إس بى سى وكريدى سويس، عمليات تدبير قرض متوسط الأجل بقيمة تتراوح بين 500 و750 مليون دولار لصالح الشركة القابضة لكهرباء – مصر بغرض مقابلة احتياجاتها المالية والاستثمارية فى الفترة المقبلة.

أكدت مصادر لـ«المال» إرسال البنكين البريطانى والسويسرى مذكرة المعلومات الخاصة بالتمويل لمجموعة من المصارف الخليجية التى تمتلك وحدات وفروعًا تعمل فى مصر، من بينها أبو ظبى الأول والاتحاد الوطنى والمشرق والإمارات دبى والأهلى المتحد.وكشف أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك ABC – مصر، فى مؤتمر صحفى، الثلاثاء الماضى، عن مشاركة مصرفه والمجموعة الأم بالبحرين بنحو 100 مليون دولار فى تمويل ضخم لقطاع الكهرباء، دون أن يفصح عن إجمالى التمويل المطلوب.وقال أحد المصادر إن التمويل يتم تدبيره بأجل زمنى متوسط يصل إلى نحو 5 سنوات، ولم يتم الاستقرار بعد على فترة السماح المحددة لسحب واستخدام السيولة.وفيما تبلغ الاحتياجات الأساسية للقابضة 500 مليون دولار، لكنها طلبت تأمين موافقات البنوك على 750 مليون دولار كحد أقصى، يمكن الوصول إليه حسب تطور هذه الاحتياجات وقت توقيع التمويل، وفق تأكيد المصادر.يأتى لجوء قطاع الكهرباء للحصول على قروض خارجية فى إطار خطة لتنويع مصادر تلبية احتياجاته التمويلية عقب استنفاذ جزء كبير من حدوده الائتمانية المتاحة لدى القطاع المصرفى المحلى، بالإضافة إلى المساهمة فى تعزيز موقف العملات الأجنبية وجذب استثمارات من الخارج.وكانت القابضة قد حصلت على آخر قروضها من السوق المحلية بقيمة 37.4 مليار جنيه، فى يوليو الماضى وتم الاتفاق على أن تتحمل وزارة المالية نسبة %12 من الفائدة المقررة، حسب تأكيد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.وشارك فى ترتيب التمويل تحالف من 5 بنوك هى «الأهلى، مصر، قطر الوطنى، العربى الأفريقى، التجارى الدولى»، ويتم توجيهه لتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بأجل زمنى 15 عاما بينها 3 سنوات لاستخدام التمويل.