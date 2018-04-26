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ثقافة وفنون
«أصحاب الهمم» يجمع دينا حايك مع وليد الجاسم
الخميس 26 أبريل 2018 03:05 ص
«أصحاب الهمم» يجمع دينا حايك مع وليد الجاسم
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«أصحاب الهمم» يجمع دينا حايك مع وليد الجاسم
أحمد حمدي
تعود الفنانة اللبنانية دينا حايك مع الفنان الإماراتى وليد الجاسم بعمل إنسانى اجتماعى بعنوان أصحاب الهمم، وهذا العمل هو إهداء لأصحاب الهمم ومبادرة الحكومة الإماراتية بمناسبة عام زايد، والعمل من إنتاج شركة كابانا، وتشارك أيضا فى العمل الفنانة الاستعراضية دينا بالتمثيل والتعليق الصوتى فى نهاية الأغنية لأول مرة.
الأغنية كلمات وألحان محمد رفاعى توزيع عادل عايش إشراف إيلى خورى وسوف يتم تصويرها بطريقة الفيديوا كليب قريبا فى دبى، وأجمع فريق العمل على لسان المطربة دينا حايك على أهمية هذه التجربة بالنسبة لهم لأنها تلقى الضوء على أصحاب الهمم وتقدموا بالشكر لدولة الامارات العربية المتحدة لدورها فى الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع وعلى صعيد آخر مازال فيديو كليب " عايفها " للنجم الاماراتى وليد الجاسم من ألبوم "من وقف لك" يحصد نجاحا كبيرا فى الدول العربية.
أيضا تعود المطربة اللبنانية دينا حايك للساحة الغنائية بعد غياب كبير بألبوم غنائى جديد يجمع بين الاغانى اللبنانية والمصرية والخليجة وتتعاون حايك فى هذا الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين الكبار فى مصر والوطن العربى والانتاج لشركة كابانا
وعن الالبوم تقول حايك انه سوف يكون مفاجأة كبيرة تليق بها وبجمهورها العربى الكبير.
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