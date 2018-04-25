الخطوط القطرية تؤكد تكبدها خسارة سنوية بسبب نزاع إقليمي

الخطوط القطرية

رويترز



قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، إن الشركة منيت بخسارة ”كبيرة“ في السنة المالية المنقضية بسبب نزاع إقليمي تسبب في حظر عمل الشركة في أربع دول عربية، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر.



ومُنعت الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو عندما قطعت تلك الدول علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها الدوحة.



وأبلغ أكبر الباكر الصحفيين خلال معرض أوراسيا للطيران في أنطاليا بتركيا ”زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضا إيراداتنا لذلك، لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدا.



وأضاف أن بعض الأنشطة الأخرى حققت ربحا وإن كان ذلك غير كاف لتبديد أثر خسائر الشركة.



ولدى الخطوط القطرية بضع وحدات تابعة، من بينها وحدات لخدمات الأغذية والمشروبات والخدمات الأرضية في المطارات.



وقال الباكر إن شركة الطيران المملوكة للدولة ستحتاج إلى ثمانية أسابيع إضافية لوضع اللمسات الأخيرة على دفاترها وإجراء التعديلات اللازمة قبل أن تعلن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس آذار.



وحققت الخطوط القطرية ربحا بلغ 1.97 مليار ريال قطري (541 مليون دولار) في السنة المالية السابقة.



وكانت السعودية والإمارات العربية وجهتين رائجتين للخطوط القطرية التي حظر عليها أيضا دخول المجال الجوي للدول الأربع المقاطعة.



وأرغم ذلك شركة الطيران على تسيير رحلات أطول على خطوط كثيرة إلى الغرب والجنوب من قطر، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقود ويتسبب في زيادة التكلفة.



وقال الباكر إن الخطوط القطرية ليس لديها خطط فورية لأن تطلب من مساهمها الوحيد، حكومة قطر، ضخ رأسمال لكنها قد تفعل ذلك إذا استمر حظر المجال الجوي وإذا كانت هناك ضغوط على نسبة الدين إلى حقوق المساهمين.



وتمتلك الخطوط القطرية حصصا في عدد من شركات الطيران، من بينها كاثاي باسيفيك ومجموعة آي.إيه.جي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية.



وقال الباكر إن الخطوط القطرية سيصبح لديها شبكة للركاب والشحن تشمل حوالي 250 وجهة حول العالم عندما تستضيف مسابقة كأس العالم لكرة القدم في 2022. ووفقا لموقعها على الإنترنت، تسير الشركة حاليا رحلات إلى أكثر من 150 وجهة.

