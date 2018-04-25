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سيـــاســة
صدى البلد: الرقابة الإدارية تتقصى الأماكن الغارقة بالتجمع
الأربعاء 25 أبريل 2018 10:24 م
أمطار في مطروح
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أمطار في مطروح
أحمد صبرى
نقلت قناة صدى البلد عن مصادر لها، أن محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، توجه للتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ليتقصى عن حقيقة الأوضاع بعد غرقها بمياه الأمطار، مؤكدة أن هناك أنباء عن إحالة مسئولين للنيابة العامة.
يشار إلى أن هناك أمطارا غزيرة غمرت القاهرة الكبرى، مساء أمس، وتسببت فى غرق الشوارع، خاصة شوارع القاهرة الجديدة، كما تسببت فى إعاقة حركة المرور.
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