السعودية تقود خسائر 4 بورصات عربية وصعود الكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرت 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة السعودية لليوم الثانى مع اتجاه المستثمرين إلى بيع أسهم قيادية ودى بسبب أسهم القطاع العقاري



فيما صعد مؤشرا بورصتى الدوحة والكويت فقط بينما أغلقت البورصة المصرية أبوابها فى إجازو احتفالا بعيد تحرير سيناء.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول سهم جميع الشركات السعودية هوى بحوالى 1 % ليصل إلى 8233 نقطة مع خسارة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهو الأكبر في المؤشر، بحوالى 0.9 % و هبوط سعرى سهمي شركة سامبا والبنك الأهلي التجاري 3.2 % و1.3 % على الترتيب.



وجذبت الأسهم السعودية تدفقات ضخمة في الأشهر القليلة الماضية، مما قاد المؤشر إلى الارتفاع بحوالى 14 % هذا العام لإدراج أسهم بعض الشركات على مؤشرات الأسواق الناشئة. لكن محللين يقولون إن المستثمرين بدأوا ينظرون في الأيام الأخيرة إلى أسعار بعض الأسهم في قطاعي البنوك والبتروكيماويات على أنها باهظة ومكلفة أكثر من اللازم.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3 % ليسجل 3026 نقطة وهبط سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.5 % بينما انخفض سعر سهم شركة داماك 2.2 % وبلغت نسبة انخفاض سهم إعمار 17.3 % وداماك 18.2 % منذ بداية العام حتى الآن .



وكان السهم الأكثر نشاطا في التعاملات المبكرة شركة دريك آند سكل الذي هوى 9.4 % ليسجل أدنى مستوياته منذ مايو 2017 بعد بيان من الشركة بأن بعض المساهمين اقترحوا في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية زيادة رأس المال بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) عبر إصدار أسهم جديدة أو سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم.



وانخفض أيضا مؤشر سوق مال أبوظبي العام بحوالى 0.4 % ليصل إلى 4671 نقطة وهبط سعر سهم شركة اتصالات الأثقل وزنا بين جميع الأسهم على المؤشر بحوالى 0.9 % بعد أن أعلنت الشركة أمس الثلاثاء استقرار أرباحها في الربع الأول من العام الجارى.



بينما خسر مؤشر بورصة مسقط حوالى 0.5 % ليتجاوز 4741 نقطة وارتد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1 % لينزل إلى حوالى 1269 نقطة.



وارتفع مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.6 % ليصل إلى 4823 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة الدوحة نسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند حوالى 9110 نقطة وصعد سعر سهم شركة بروة العقارية 1.6 % بعد أن قالت الشركة إنها ستطلب موافقة المساهمين على زيادة سقف الملكية لغير القطريين إلى 49 % 25 % .

