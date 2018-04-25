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اقتصاد وأسواق
الأكاديمية البحرية تبدأ تأهيل ٤٠ شابا بورسعيديا على سوق العمل
الأربعاء 25 أبريل 2018 07:56 م
الأكاديمية البحرية تبدأ تأهيل ٤٠ شابا بورسعيديا على سوق العمل
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الأكاديمية البحرية تبدأ تأهيل ٤٠ شابا بورسعيديا على سوق العمل
أمانى العزازي
بدأت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (فرع بورسعيد) مهام تنفيذ ٤٠ منحة مجانية لتدريب خريجى المدارس الفنية الصناعية وتنمية قدراتهم فى استخدام الهيدروليك والنيوماتيك وتحويلها لقوة اتوماتيكية.
وذلك وفقا للدكتورة أمل عصفور الرئيس الأكاديمى لفرع بورسعيد.
ولفتت عصفور إلى أن المنحة تأتى في إطار بروتوكول تم توقيعه بين مؤسسة مصر الخير الداعم المالى للمنح وشركة سيتكس المنسق والمشرف على تنفيذ المنحه، فيما تختص الأكاديمية باختيار المدربين والماده العلمية،
ومن ناحيتها أشارت الدكتورة سامية شاكر مدير مجمع الصناعه ببورسعيد إلى أن المدربين تم اختيارهم بعناية وبما يضمن تأهيل المتدربين لسوق العمل فى المشروعات الصناعية واللوجستية.
وقال إسلام النبع مدرب بالمنحة إن التدريب النظرى الذي يتم بمجمع خدمة الصناعة بالاكاديمية سيعقبه تدريب عملى للربط بين الجانبين النظرى والعملى لتاهيل الشباب على استكشاف الاعطال بالماكينلت والمعدات الثقيلة وتأهيلهم فنيا للعمل بالمشروعات الجديدة.
وأوضح محمود جمال منسق التدريب بشركة ستكس أن الشركة تعاقدت مع السفارة الفنلدية بموجب بروتوكول تعاون لتوفير ١٠٠ منحة مجانية لتدريب الشباب ورفع مهاراتهم كان نصيب بورسعيد منها ٤٠ منحة وذلك بناء على توصية ورشة العمل التى أقامها مجمع الصناعة بالاكاديمية لتطوير التعليم الفنى.
من ناحية أخرى أشار شباب الخريجين المنتفعين بالمنحة إلى أنه سبق اختيارهم وفقا لاختبارات تم عقدها واعقبها دراسة نظرية ثم عملية.
وطالب عمرو محسن وعبد الله متولى ،متدربين بالمنحة، بضرورة أن يسفر التدريب عن فرص عمل حقيقية بعد أن تأكد للقائمين على المنحة جدية الشباب واستعدادهم للتحول إلى الصناعة.
فيما كشف محمد ثروت وعمر ناصر عن رغبة حقيقية لشباب بورسعيد فى العمل بالمشروعات المزمع اقامتها فى اطار المشروع القومى لتنمية قناة السويس وللمشروعات البترولية وحقل ظهر العملاق.
ونفى ثروت مايتردد عن البورسعيدية حول عزوفهم عن العملواتجاههم للمكسب السريع فى مجال التجارة.
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