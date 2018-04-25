EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد بأندونيسيا أكتوبر المقبل والمغرب 2021
الأربعاء 25 أبريل 2018 06:36 م
صورة مجمعة للبنك الدولي وصندوق النقد
أخر الأخبار
صورة مجمعة للبنك الدولي وصندوق النقد
سمر السيد
قالت مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إنهما قررا عقد اجتماعهما السنوي لشهر أكتوبر 2021 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية وذلك عقب التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين في هذا الخصوص.
ووفق البيان ، يلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.
يشار إلى أن الاجتماعات السنوية كانت قد عقدت آخر مرة في إفريقيا في العام 1973 وذلك في نيروبي، كينيا ، ويتزامن إعلان المغرب مقراً للاجتماعات السنوية القادمة مع الذكرى الستين لانضمام المغرب لعضوية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة مرتين متتاليتين في مقر الصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء ، وسوف تعقد الاجتماعات السنوية لعام 2018 في إندونيسيا في أكتوبر من هذا العام، حيث ستقام مراسم التوقيع الرسمي على عقد اجتماعات 2021 في المغرب.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تضطلع بدور أساسي في الجهد العالمي للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك ، وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات هى البنك الدولي، الذي يشمل البنك الدولي للإنشاء والتنمية (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)؛ والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتعمل هذه المؤسسات معاً في أكثر من 100 بلد عضو، حيث تقدم التمويل والمشورة وحلول أخرى تمكن البلدان من معالجة تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً.
وصندوق النقد الدولي هو منظمة تضم 189 بلداً عضواً تعمل لتعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتيسير التجارة الدولية، وتشجيع معدلات التوظيف المرتفعة والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في مختلف أنحاء العالم. وقد أنشئ الصندوق في عام 1945، وتحكمه بلدانه الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً تغطي كل أنحاء العالم تقريباً كما أنه مسؤول أمام هذه البلدان.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا