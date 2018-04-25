اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد بأندونيسيا أكتوبر المقبل والمغرب 2021

صورة مجمعة للبنك الدولي وصندوق النقد

سمر السيد



قالت مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إنهما قررا عقد اجتماعهما السنوي لشهر أكتوبر 2021 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية وذلك عقب التصويت الذي أجراه مجلسا محافظي المؤسستين في هذا الخصوص.



ووفق البيان ، يلتقي تحت مظلة الاجتماعات السنوية لفيف من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، والأكاديميين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك آفاق الاقتصاد العالمي، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الاحتوائي وخلق فرص العمل، وتغير المناخ، وغيرها من قضايا الساعة.



يشار إلى أن الاجتماعات السنوية كانت قد عقدت آخر مرة في إفريقيا في العام 1973 وذلك في نيروبي، كينيا ، ويتزامن إعلان المغرب مقراً للاجتماعات السنوية القادمة مع الذكرى الستين لانضمام المغرب لعضوية مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وتعقد الاجتماعات السنوية في العادة مرتين متتاليتين في مقر الصندوق والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، وكل سنة ثالثة في أحد البلدان الأعضاء ، وسوف تعقد الاجتماعات السنوية لعام 2018 في إندونيسيا في أكتوبر من هذا العام، حيث ستقام مراسم التوقيع الرسمي على عقد اجتماعات 2021 في المغرب.



يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي تضطلع بدور أساسي في الجهد العالمي للقضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك ، وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات هى البنك الدولي، الذي يشمل البنك الدولي للإنشاء والتنمية (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)؛ والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتعمل هذه المؤسسات معاً في أكثر من 100 بلد عضو، حيث تقدم التمويل والمشورة وحلول أخرى تمكن البلدان من معالجة تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً.



وصندوق النقد الدولي هو منظمة تضم 189 بلداً عضواً تعمل لتعزيز التعاون النقدي العالمي، وتأمين الاستقرار المالي، وتيسير التجارة الدولية، وتشجيع معدلات التوظيف المرتفعة والنمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر في مختلف أنحاء العالم. وقد أنشئ الصندوق في عام 1945، وتحكمه بلدانه الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً تغطي كل أنحاء العالم تقريباً كما أنه مسؤول أمام هذه البلدان.



