16 مرشحا بانتخابات المقاصة قبل يوم من الإغلاق

شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى

شريف عمر



علمت بوابة "المال نيوز" أن 16 مرشحاً تقدموا بأوراق الترشح بانتخابات عضوية شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، للمنافسة على كافة المقاعد المخصصة للانتخابات، والتى تضم 3 لشركات السمسرة، و 3 لأمناء الحفظ، ومقعدين من الاعضاء المستقلين وذوى الخبرة، وذلك قبل يوم واحد من غلق باب الترشح المقرر غداً الخميس.



وضمت قائمة المرشحين عن مقاعد السمسرة كل من محمد ماهر نائب رئيس شركة برايم المالية، وعوني عبدالعزيز رئيس شركة وديان لتداول الاوراق المالية، ومحمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة جلوبال انفيست، ومحمد فتح الله ممثلاً لشركة الشروق لتداول الأوراق المالية.



وكذلك رفيق مطر، رئيس مجلس إدارة شركة الفرعونية لتداول الأوراق المالية، ومصطفى فوزى العضو المنتدب لشركة بايونيزر لتداول الأوراق المالية، وياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الاوراق المالية والعضو الحالى بمجلس المقاصة، وطارق أباظه العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الاوراق المالية، لتزداد بالتالى شراسة المنافسة بين المرشحين المحتملين لاقتناص مقاعد السمسرة الثلاثة.



وعن مقاعد أمناء الحفظ، فتقدم كل من ياسر زعزع وعمرو الجنايني ونضال عصر بأوراق الترشح للانتخابات، بالاضافة الى أيمن صبري نائب رئيس مجلس إدارة شركة أصول لتداول الاوراق المالية، ورئيس شركة أصول القابضة للاستثمارات المالية، فيما علمت المال أن شركة اتش سى للاوراق المالية رشحت أحد ممثليها للمنافسة على أحد مقاعد أمناء الحفظ.



وعن مقعدى ذوى الخبرة، فقد تقدم كل من عمرو بهاء العضو الحالى للمقاصة، ومحمد كفافى رئيس شركة اى سكور للاستعلام الائتمانى، فيما لم يترشح العضو الحالى خالد سرى صيام لتواجده بمجلس ادارة البورصة.



فيما قالت مصادر مقربة من الملف الانتخابي، إن محمد عبدالسلام الرئيس الحالي لمصر للمقاصة، قرر الترشح من جديد لقيادة الشركة فى الثلاث سنوات المقبلة، وهو نفس الأمر المتوقع لطارق عبدالباري العضو المنتدب الحالي، وتدور التوقعات بأنه لن يتقدم أي من العاملين بسوق المال لمنافسة الثنائي على مقعديهما.



يعتزم خوض انتخابات شركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزي، عبر المنافسة لاقتناص أحد المقاعد المخصصة لشركات السمسرة، لتزداد حدة المنافسة المتوقعة على الفوز بمقعد شركات السمسرة في المجلس الجديد للمقاصة.



وفتحت مصر للمقاصة المجال للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة منذ يوم 10 أبريل الحالي، وحتى يوم 26 أبريل نفسه، فيما سيتم اجراء الانتخابات يوم 2 يوليو المقبل.



ويتكون مجلس إدارة المقاصة حالياً من محمد عبدالسلام رئيساً، وطارق عبدالباري عضواً منتدباً، بجانب نضال القاسم، وياسر زعزع وعمرو الجنايني كممثلين عن أمناء الحفظ، وخالد سري صيام وعمرو بهاء من ذوي الخبرة، ومحمد فريد ممثلاً عن البورصة، محمد ماهر، وعوني عبدالعزيز، وياسر راشد والذي انضم بديلاً لمحمد فتح الله كممثلين عن شركات السمسرة.



وتنتهى مدة المجلس الحالى يوم 18 يوليو المقبل، على أن يتولى في اليوم ذاته المجلس الجديد المنتظر انتخابه، لإدارة الشركة خلال الثلاث سنوات التالية



وحققت مصر للمقاصة أكبر صافى ربح في تاريخها خلال 2017 ، مسجلة 284 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 63% مقارنة بـ194 مليون جنيه في 2016، ويتوزع هيكل مليكتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ، بنحو 50% والبورصة المصرية 5% وشركات السمسرة بنسبة 45%.

