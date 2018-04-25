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الأرصاد الجوية: تحسن أحوال الطقس بدءا من الجمعة
الأربعاء 25 أبريل 2018 05:10 م
الطقس بالإسماعيلية
أخر الأخبار
الطقس بالإسماعيلية
أحمد صبرى
قال الدكتور، أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن تحسن أحوال الطقس وتوقف الأمطار سيبدأ من يوم الجمعة المقبل، مؤكدا أن درجات الحرارة لن تنخفض أو تزيد خلال الفترة المقبلة.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع قناة اكستر نيوز، إلى أن تقلبات الجو والأمطار الرعدية ستستمر خلال اليومين المقبلين بالقاهرة والدلتا وستكون شديدة ومصحوبة بأمطار رعدية على محافظات.
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