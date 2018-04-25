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رياضة
موقع إسرائيلي: مو صلاح يسحر الإسرائيليين
الأربعاء 25 أبريل 2018 03:51 م
محمد صلاح والجائزة صورة جديدة
أخر الأخبار
محمد صلاح والجائزة صورة جديدة
عادل عبد الجواد
واصل اللاعب محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجيلزي تألقه في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خاصة بعد أن سجل أمس هدفين وصنع هدفين في المبارة التي جمعت فريقة ليفربول بناديه السابق روما الإيطالي في دور الذهاب من دوري الأبطال الأوروبي.
ولفت صلاح انتباه الجمهور الإسرائيلي ووسائل الإعلام والصحف وكذلك السياسيين الإسرائيليين.
وذكر موقع "هامكور" الإسرائيلي" ان السياسيون الإسرائيليون والصحف مسحورون بنجم كرة القدم المصري محمد صلاح.
وتصدرت صورة صلاح ملحقات الرياضة الخاصة بالصحف الإسرائيلية، وعنونت "يديعوت أحرونوت" الصفحة الأولى من ملحقها ب "خمسة" بعين الحسود، علما أن ليفربول سجل 5 أهداف في مرمى روما، والفضل لصلاح. علي حد وصفها.
وأثنى المحللون الإسرائيليون على صلاح الذي دمر روما حسب وصف أحدهم ورفض الاحتفال احتراما لمشاعر مشجعي فريقه السابق.
وذكر أحد المحللين الإسرائيليين أن ليفربول كانت نقلت صلاح إلى صفوفها من روما مقابل 40 مليون يورو فقط، وأداء صلاح تقدر بخمسة أضعاف ذلك على الأقل.
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