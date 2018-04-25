EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
الحكومة تدرس التحول من الديون قصيرة الأجل إلى القروض الطويلة
الأربعاء 25 أبريل 2018 03:40 م
عمرو الجارحى 7
أخر الأخبار
عمرو الجارحى 8
خالد بدر الدين
كشف عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة إلى القروض طويلة الأجل الأقل تكلفة، لاسيما مع انخفاض أسعار الفائدة الذى يتيح خيارات رخيصة لتمويل العجز المالى.
وتسعى الحكومة إلى توليد 7 مليارات دولار من إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو فى الأسواق الدولية، بدءًا من الربع الأول من العام المقبل، بعدما باعت سندات مقومة بعملات أجنبية بقيمة 13 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.
وأكد الجارحى، فى مقابلة مع وكالة "بلومبرج" فى واشنطن، أثناء حضوره اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستزيد الاعتماد على السندات أجل 5 إلى7 سنوات بدلًا من أذون الخزانة التى يحين موعد استحقاقها بأجل أقصر من ذلك، وتشكل معظم قروض الحكومة بالعملة المحلية.
وذكرت الوكالة أن تطور برنامج الحكومة للقروض المحلية يبين إن عمرو الجارحى واثق من استمرار هبوط معدل التضخم مما يسمح لوزارة المالية من الاستفادة من الخفض فى أسعار الفائدة، الذى سيقلل من تكلفة أذون الخزانة التى تشكل جزء كبير من جهود الحكومة للمساعدة فى سد العجز فى الموازنة، وسيهبط إلى 84 % من الناتج المحلى الإجمالى مع منتصف العام المقبل.
وقال إنه يدرس التحول للقروض طويلة الأجل وينتظر ظهور أرقام أفضل لمعدلات التضخم والمزيد من الإجراءات من البنك المركزى، ويأمل أن يصل معدل التضخم لأقل من 10 %، مما يساعد على إقناع المركزي خفض أسعار الفائدة أكثر وأكثر.
كان المستثمرون الأجانب تدفقوا على شراء أذون الخزانة بالعملة المحلية بأكثر من 23 مليار دولار منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر عام 2016 وحتى الآن، وكذلك بعد الحصول على شرائح قرض صندوق النقد الدوالى البالغ 12 مليار دولار.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 2 % هذا العام، مع هبوط التضخم إلى 13%، مما جعل المحللين يتوقعون زيادة إصدارات أذون الخزانة 400 % خلال السنة المالية القادمة لتتجاوز 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) بالمقارنة مع السنة المالية الجارية التى تنتهى بعد شهرين.
وزارة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا