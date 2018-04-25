الحكومة تدرس التحول من الديون قصيرة الأجل إلى القروض الطويلة

عمرو الجارحى 8

خالد بدر الدين



كشف عمرو الجارحى وزير المالية، أن الحكومة تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة إلى القروض طويلة الأجل الأقل تكلفة، لاسيما مع انخفاض أسعار الفائدة الذى يتيح خيارات رخيصة لتمويل العجز المالى.



وتسعى الحكومة إلى توليد 7 مليارات دولار من إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو فى الأسواق الدولية، بدءًا من الربع الأول من العام المقبل، بعدما باعت سندات مقومة بعملات أجنبية بقيمة 13 مليار دولار، منذ تعويم الجنيه وحتى الآن.



وأكد الجارحى، فى مقابلة مع وكالة "بلومبرج" فى واشنطن، أثناء حضوره اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستزيد الاعتماد على السندات أجل 5 إلى7 سنوات بدلًا من أذون الخزانة التى يحين موعد استحقاقها بأجل أقصر من ذلك، وتشكل معظم قروض الحكومة بالعملة المحلية.



وذكرت الوكالة أن تطور برنامج الحكومة للقروض المحلية يبين إن عمرو الجارحى واثق من استمرار هبوط معدل التضخم مما يسمح لوزارة المالية من الاستفادة من الخفض فى أسعار الفائدة، الذى سيقلل من تكلفة أذون الخزانة التى تشكل جزء كبير من جهود الحكومة للمساعدة فى سد العجز فى الموازنة، وسيهبط إلى 84 % من الناتج المحلى الإجمالى مع منتصف العام المقبل.



وقال إنه يدرس التحول للقروض طويلة الأجل وينتظر ظهور أرقام أفضل لمعدلات التضخم والمزيد من الإجراءات من البنك المركزى، ويأمل أن يصل معدل التضخم لأقل من 10 %، مما يساعد على إقناع المركزي خفض أسعار الفائدة أكثر وأكثر.



كان المستثمرون الأجانب تدفقوا على شراء أذون الخزانة بالعملة المحلية بأكثر من 23 مليار دولار منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر عام 2016 وحتى الآن، وكذلك بعد الحصول على شرائح قرض صندوق النقد الدوالى البالغ 12 مليار دولار.



وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة 2 % هذا العام، مع هبوط التضخم إلى 13%، مما جعل المحللين يتوقعون زيادة إصدارات أذون الخزانة 400 % خلال السنة المالية القادمة لتتجاوز 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار) بالمقارنة مع السنة المالية الجارية التى تنتهى بعد شهرين.