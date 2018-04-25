وزيرة السياحة تستعرض نتائج المشاركة بمعرض KTF

دعاء محمود



عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع ممثلين عن منظمى رحلات من السوق الكازاخى، على هامش المشاركة في الملتقى العربى للسياحة والسفر ATM بمدينة دبى، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.



واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء نتائج المشاركة في معرض KTF، الذي أقيم في الفترة من 18-20 إبريل الجاري، بمدينة الماطى بكازاخستان.



وأشارت إلى أهمية السوق الكازاخى بالنسبة لمصر كأحد أهم الأسواق الواعدة، وتم مناقشة عدد رحلات الطيران التي يتم تسيرها إلى المقاصد السياحية المصرية.



وأشار ممثلو منظمى الرحلات إلى أن عدد الرحلات السياحية من كازاخستان إلى مصر يصل إلى 19 رحلة سياحية تقريبًا كل أسبوع.



وأعربوا عن رغبتهم في التعاون مع وزارة السياحة لتسيير مزيد من الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ والغردقة من مدينتي الماطى وأستانة، بالإضافة إلى الطيران من مدن جديدة مثل مدينة (كاراجندا)، ومناقشة الخطط الإعلانية المزمع تنفيذها في السوق الكازاخى خلال الفترة القادمة.



جدير بالذكر أن معرض KTF يعد من أهم المعارض التي يتم تنظيمها في كازاخستان، ويشارك فيه القائمين على صناعة السياحة والسفر من منظمى الرحلات ووكلاء السفر والسياحة، ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم والمكاتب السياحية إلى جانب الإعلاميين السياحيين المتخصصين.



ويعتبر من أكبر المعارض التي تقام في وسط آسيا، ويشترك فيه 450 عارضًا من 63 دولة حول العالم.