EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
كلنا معاك من أجل مصر تهنئ السيسى وصدقى بذكرى تحرير سيناء
الأربعاء 25 أبريل 2018 02:26 م
عبد الفتاح السيسى
أخر الأخبار
عبد الفتاح السيسى
سلوى عثمان
هنأ رئيس جمعية "من أجل مصر" الدكتور محمد منظور المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء.
وقال منظور في بيان له، إن القوات المسلحة المصرية على مر العصور عُرف عنها بعطائها وتضحياتها التى تقدمها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُؤكدًا أن كل أفراد القوات المسلحة البواسل الأبطال ما زالت دماؤهم الطاهرة تروى تراب الوطن فى عملية "سيناء 2018" ولم ولن يملوا من عطائهم فداءً لمصر.
كما أكد رئيس جمعية "من أجل مصر"، أن القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة لم تكتف بمجابهة الإرهابيين والتكفيريين فقط بل تقوم بالتعمير والبناء فى كل محافظات مصر بمختلف القطاعات، مُطالبًا المصريين بالاصطفاف خلف القوات المسلحة والدولة التى تقوم بعملية التنمية بالتوازى مع عمليات التطهير.
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا