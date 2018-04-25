كلنا معاك من أجل مصر تهنئ السيسى وصدقى بذكرى تحرير سيناء

عبد الفتاح السيسى

سلوى عثمان



هنأ رئيس جمعية "من أجل مصر" الدكتور محمد منظور المُنسق العام ورئيس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، الرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى 36 لتحرير سيناء.



وقال منظور في بيان له، إن القوات المسلحة المصرية على مر العصور عُرف عنها بعطائها وتضحياتها التى تقدمها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُؤكدًا أن كل أفراد القوات المسلحة البواسل الأبطال ما زالت دماؤهم الطاهرة تروى تراب الوطن فى عملية "سيناء 2018" ولم ولن يملوا من عطائهم فداءً لمصر.



كما أكد رئيس جمعية "من أجل مصر"، أن القوات المسلحة فى الآونة الأخيرة لم تكتف بمجابهة الإرهابيين والتكفيريين فقط بل تقوم بالتعمير والبناء فى كل محافظات مصر بمختلف القطاعات، مُطالبًا المصريين بالاصطفاف خلف القوات المسلحة والدولة التى تقوم بعملية التنمية بالتوازى مع عمليات التطهير.





