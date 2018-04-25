عوائد السندات الأمريكية تسجل أعلى مستوى منذ 2014

سندات دولارية 669

خالد بدر الدين



قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أكثر من 3 % لتسجل أعلى مستوى منذ يناير عام 2014، ما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة ليرتفع الدولار اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ 4 أشهر أمام العملات الرئيسية ومنها اليورو الأوروبي والين الياباني.



وذكرت وكالة "رويترز" إن عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات ارتفع إلى حوالي 3.02 % ليقترب من أسعارها فى بداية عام 2014 عندما بلغت 3.041 % ما ساعد على انخفاض أسعارالأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد عمليات بيع كبيرة في السوق الأمريكية، وتحذيرات من الشركات الأمريكية لارتفاع التكاليف مما يزيد من المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته.



وصعد مؤشر الدولار الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.4 % ليرتفع إلى 91.093 ليسجل أعلى مستوى منذ 12 يناير الماضي قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأمريكية إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.



وتراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن قفز العائد على السندات الأمريكية إلى أعلى من مستوى كما رفع الدولار لأعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر لتنزل أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % لتنخقض إلى 1323.59 دولار للأوقية كما هبطأسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 لتنزل إلى 1325 دولارا.