EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
أودى تستدعى 1.16 مليون سيارة لاستبدال مضخة التبريد
الأربعاء 25 أبريل 2018 01:01 م
أودى إيه 7
أخر الأخبار
أودى إيه 7
خالد بدر الدين
أعلنت وحدة أودى للسيارات الفاخرة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، أنها تستدعى حوالى 1.16 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب مخاوف من ارتفاع حرارة مضخة التبريد الكهربائية أو توقف عملها لتزايد الرطوبة داخلها مما يؤدى إلى احتمال اندلاع حريق فيها.
وأبلغت وحدة أودى هيئات الرقابة الأمريكية بأن الاستدعاء يغطى إنتاجها من عام 2013 إلى 2017 من موديلات أودى A5 كابريوليه وسيدان و أودى Q5 وإنتاجها من عام 2012 إلى 2015 من موديلات أودى A6 وإنتاجها من عام 2013 إلى 2016 من موديلات أودى A4 سيدان وأولرود المزودة بمحركات تيربو FSI 2 لتر .
وذكرت وكالة رويترز أن هذا الاستدعاء هو الثانى من نوعه الذى تنفذه شركة أودى بخصوص عيوب فى مضخة التبريد ولكن لم ترد أى تقارير حتى الآن عن حدوث إصابات أو حوادث تصادم بسبب هذه العيوب.
وقال أودو روجيمر المتحدث الرسمى لشركة أودى فى ألمانيا، إن الموزعين سوف يستبدلون المضخات المعيبة ويضعون بدلا منها جديدة ولكنه لم يحدد ميعاد توفر هذه المضخات الجديدة.
وأكدت الإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة الحركة على الطرق السريعة أن استدعاء أودى يشمل 342 ألف وحدة داخل الولايات المتحدة وحدها.
وكانت شركة أدى استدعت فى يناير الماضى نفس المجموعة من الموديلات بالسوق الأمريكية لتطوير السوفت وير اللازم لتوفير الطاقة لمضخة التبريد لتنشيطها إذا تعرضت لانسداد بسبب الرطوبة والغبار.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا