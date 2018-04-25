أودى تستدعى 1.16 مليون سيارة لاستبدال مضخة التبريد

أودى إيه 7



خالد بدر الدين



أعلنت وحدة أودى للسيارات الفاخرة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية، أنها تستدعى حوالى 1.16 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب مخاوف من ارتفاع حرارة مضخة التبريد الكهربائية أو توقف عملها لتزايد الرطوبة داخلها مما يؤدى إلى احتمال اندلاع حريق فيها.



وأبلغت وحدة أودى هيئات الرقابة الأمريكية بأن الاستدعاء يغطى إنتاجها من عام 2013 إلى 2017 من موديلات أودى A5 كابريوليه وسيدان و أودى Q5 وإنتاجها من عام 2012 إلى 2015 من موديلات أودى A6 وإنتاجها من عام 2013 إلى 2016 من موديلات أودى A4 سيدان وأولرود المزودة بمحركات تيربو FSI 2 لتر .



وذكرت وكالة رويترز أن هذا الاستدعاء هو الثانى من نوعه الذى تنفذه شركة أودى بخصوص عيوب فى مضخة التبريد ولكن لم ترد أى تقارير حتى الآن عن حدوث إصابات أو حوادث تصادم بسبب هذه العيوب.



وقال أودو روجيمر المتحدث الرسمى لشركة أودى فى ألمانيا، إن الموزعين سوف يستبدلون المضخات المعيبة ويضعون بدلا منها جديدة ولكنه لم يحدد ميعاد توفر هذه المضخات الجديدة.



وأكدت الإدارة الأمريكية الوطنية لسلامة الحركة على الطرق السريعة أن استدعاء أودى يشمل 342 ألف وحدة داخل الولايات المتحدة وحدها.



وكانت شركة أدى استدعت فى يناير الماضى نفس المجموعة من الموديلات بالسوق الأمريكية لتطوير السوفت وير اللازم لتوفير الطاقة لمضخة التبريد لتنشيطها إذا تعرضت لانسداد بسبب الرطوبة والغبار.