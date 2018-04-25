صورة.. نهال عنبر تدعم مريضات سرطان الثدي

- نهال عنبر: لم أنس مريضات سرطان الثدي فى برنامجي







أحمد حمدي:





قامت الفنانة نهال عنبر بزيارة خاصة إلى مستشفى بهية المتخصصة فى الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وذلك فى لفتة انسانية منها تضامنا مع المريضات اللاتى يتلقين العلاج.





تفقدت الفنانة نهال عنبر أرجاء المستشفى وغرفها المختلفة بصحبة المدير العام الدكتور محمد عمارة وعدد من الإداريين، وشاهدت مقاطع للفيديو بعضها عن تاريخ تأسيس مستشفى بهية وأخرى تتضمن كلمات مختلفة من الفنانين والفنانات عن المستشفى بعد أن قاموا بزيارتها.





وأعربت عنبر عن سعادتها الغامرة بالحضور إلى المستشفى، مؤكدة أنها لم تنس التطرق إلى مريضات سرطان الثدي فى برنامجها " عنبر الستات" على قناة المحور الفضائية الذى يناقش هموم المرأة وقضاياها، حيث استضافت قبل ذلك نماذج للمتعافيات من مرض سرطان الثدي بعد أن قمن بالكشف المبكر وتكللت رحلتهن العلاجية بنجاح.





ونوهت عنبر إلى ضرورة اهتمام السيدات بالكشف المبكر وعدم إهمال الأمر، حتى لا يتفاقم المرض ويصعب السيطرة عليه، وحرصت الفنانة نهال عنبر خلال زيارتها بالتقاط عدد من الصور التذكارية بجوار المريضات اللاتى أعربن عن سعادتهن البالغة بالزيارة، وتحدثت نهال عنبر إليهن بقلب مفتوح عن مشاكلهن وأحلامهن وصحتهن ، وسط جو ملىء بالتفاؤل والطاقة الإيجابية





من جانبه أكد الدكتور محمد عمارة مدير عام مستشفى بهية أن نسبة الشفاء من مرض سرطان الثدي عالية جدا، فى حال الكشف المبكر، وأن علاجه يستغرق من 4 إلى 6 أشهر، ثم تعود المريضة لطبيعتها تماما، ودائما تكمن المشكلة فيمن يشتكين من المرض فى مراحل متأخرة، فكلما كان الكشف مبكر كانت نسبة الشفاء أعلى، وحرص الدكتور محمد عمارة على تكريم الفنانة نهال عنبر فى نهاية زيارتها للمستشفى وسط ترحاب شديد منه ومن الحضور.



