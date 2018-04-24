جيهان السادات: الرئيس كان ينوى تنمية سيناء بعد تحريرها بالكامل

جيهان السادات 5

أحمد صبرى



قالت جيهان السادات، زوجة الرئيس الأسبق أنور السادات، أنه كان ينوى تنمية سيناء بعد تحريرها بالكامل فى 25 أبريل، مؤكدة أنه كان يردد ذلك دوما، وكان يتمنى الاتجاه للتنمية الداخلية الشاملة.



وأكدت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه لم يكن هناك تقصير من الرئيس السادات نحو العرب، مضيفة: لو اتبع العرب السادات لما كان الوضع ساء كما فى الوقت الحالى.