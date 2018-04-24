هبوط 5 بورصات عربية بقيادة البحرين ومكاسب لمصر

البورصات العربية

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بنسب ضعيفة بقيادة بورصة البحرين و صعدت 3 مؤشرات أخرى منها مصر لليوم الثالث هذا الأسبوع .



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة البحرين هوى بحوالى 1.2 % ليسجل 1282 بعد أن تراجع أمس بأكثر من 0.2 % انخفاضا من 1301 نقطة فى بداية الأسبوع الجارى.



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.9 % ليصل إلى حوالى 3034 نقطة بسبب مبيعات في الأسهم العقارية ومنها سهم شركة إعمار العقارية الذى انخفض سعره بحوالى 1.6 % لتص خسائره 16 % منذ بداية العام.



وأغلق سعر سهم شركة داماك العقارية بحوالى 0.4 % ولكن مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام خسر نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 4689 نقطة بينما صعد مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند حوالى 4762 نقطة..



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2 % ليتوقف عند 8315 نقطة ولكن المؤشر مرتفع 15 % هذا العام بفضل تدفقات أموال أجنبية وأرباح قوية للشركات.



وتراجعت أسعار أسهم شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وبنك الراجحي بحوالى 0.3 % لكل منهما.



كما هبط سعر سهم شركة دله للخدمات الصحية 3.6 % ليسجل أدنى مستوى إغلاق هذا العام بعد أن تراجع صافي ربح الربع الأول 32 % وانحفض أيضا سعر سهم شركة أسمنت العربية 8.3 % في أقوى تعاملات منذ أبريل 2016 .



وخسر مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.7 % ليهبط إلى 9091 نقطة بسبب مبيعات لجني للأرباح ونزل سعر سهم بنك قطر الوطني 1.6 % وسعر سهم شركة الكهرباء والماء القطرية 2.5 %.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أكثر من 0.2 % ليتجاوز 18122 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليرتفع إلى 4794 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة هيومن سوفت الكويتية للتعليم 2.8 % بعد رفض اجتماع للمساهمين الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع 70 سهما لكل 100 سهم غير أنه وافق على مقترح لزيادة التوزيعات النقدية السنوية إلى 175 فلسا للسهم من 160 فلسا في الاقتراح الأصلي.