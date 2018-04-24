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بنـــوك
بنك الإتحاد الوطنى – مصر يطلق سلسلة كتب الاقتصادي الشاب
الثلاثاء 24 أبريل 2018 07:15 م
بنك الإتحاد الوطنى – مصر يطلق سلسلة كتب الاقتصادي الشاب
أخر الأخبار
بنك الإتحاد الوطنى – مصر يطلق سلسلة كتب الاقتصادي الشاب
سهير محمد
أطلق بنك الإتحاد الوطنى – مصر (عضو فى مجموعة بنك الإتحاد الوطنى – الإمارات ) بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف المصرية سلسلة كتب الاقتصادي الشاب.
يأتي ذلك ضمن بروتوكول مشترك يهدف إلى تنمية الوعى بأهميه الشمول المالي لدى المجتمع بصفه عامة و النشء بصفة خاصة
و يشمل التعاون أيضاً العديد من المبادرات التى تستهدف الإرتقاء بالمستوى المعرفى لدى النشء بمفهوم الشمول المالى و أهميته للأفراد و المؤسسات على حد سواء و دوره فى تحقيق النمو الإقتصادى و الإستقرار المالى للدوله .
و تم إصدار سلسله كتب "الاقتصادي الشاب" ضمن هذه المبادرات برعاية البنك والتي تستهدف النشء و مخصصه لتنمية الوعى الاقتصادي لديهم و تعريفهم بأهميه الإدخار و ضرورة إدارة أموالهم و مدخراتهم بشكل سليم و آمن من خلال البنوك و التوعيه بأهمية الدفع الإلكتروني و الحد من الاعتماد علي المدفوعات النقدية.
وسيتم توزيع هذه الإصدارات على طلاب المدارس بمختلف المراحل بمعظم محافظات الجمهورية خاصة الوجه القبلى، هذا بالاضافة إلى الحرص على وجودها إليكترونياَ لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع، و تخاطب الشباب بأساليب متطوره تتماشى مع تقدم العصر .
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