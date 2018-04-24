تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 653 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا بنحو جنيه فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة إغلاق البورصة العالمية على تراجع سعر الأوقية عالميا.



وسجل عيار 21 اليوم اليوم نحو 653 جنيها بدلا من 654 جنيها طبقًا لتصريحات وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.



وسجل عيار ١٨ 559 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 746 جنيها بدلاً من 747 جنيها أمس، وانخفضت الأوقية لتسجل 1326 دولارا بدلا من 1328 دولارا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5216 جنيها مقابل 5224 جنيها أمس.