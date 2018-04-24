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اقتصاد وأسواق
المالية تنظم 4 ورش عمل وندوة للعاملين خلال مايو
الثلاثاء 24 أبريل 2018 06:51 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبو ودن
تنظم وزارة المالية 4 ورش عمل وندوة ثقافية للعاملين بالوزارة خلال مايو المقبل، فى إطار سعيها لإدماج مفهوم النوع الاجتماعى، وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات بالوزارة.
وتحمل الورش الأربع عناوين "فن إدارة الذات، الإتيكيت فلسفة حياة، المعدات الإشرافية المتقدمة وتعزيز البيئة الإبداعية فى العمل، إعداد المدير الاستراتيجى"، كما تحمل الندوة عنوان "مفاتيح النجاح والسعادة".
وحددت داليا فؤاد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، تاريخ 29 أبريل موعدًا نهائيًّا للتقدم بطلبات الرغبة فى حضور هذه الفعاليات.
وزارة المالية
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