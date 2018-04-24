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بورصة وشركات
«الصناعات الهندسية» تختصم مصر للألومنيوم أمام الرقابة الإدارية
الثلاثاء 24 أبريل 2018 06:47 م
الغرف التجارية
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الغرف التجارية
أحمد اللاهونى:
تقدمت غرفة الصناعات الهندسية اليوم بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية ضد شركة مصر للألومنيوم، بسبب تجاهل الأخيرة فى توفير طلبات المصنعين من الخام بعد رفع أسعاره بنحو 3 آلاف جنيه فى الطن الواحد.
وحصلت "المال" على نسخة من الشكوى المرسلة إلى محمد الجوهرى مندوب هيئة الرقابة الإدارية بغرفة الصناعات الهندسية، للتحقيق فى الأمر، والتواصل لحل الأزمة فى أسرع وقت، بسبب توقف الورش والمصانع عن العمل بعد اختفاء الخام من الأسواق.
وواجهت الصناعات الهندسية أزمة كبيرة، على مدار اليومين الماضيين، بسبب قيام شركة مصر للألومنيوم برفع أسعار الخام على مرحلتين، ما تسبب فى إحجام تجار الجملة عن البيع للورش والمصانع، انتظاراً لزيادة سعر للمنتج.
وخاطبت غرفة الصناعات الهندسية، السبت الماضى، المهندس عبد الظاهر عبدالستار، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، باختفاء الخام نتيجة عدم تحديد أسعار واضحة، ما فتح الباب للتلاعب، وناشدته بمراجعة الموقف، واقتراح ألية للتداول يمكن الاعتماد عليها.
وفاجأت الشركة، الوسط الصناعى بزيادة 3 آلاف جنيه فى الطن، ليصل إلى 63 ألف جنيه؛ ما تسبب فى اعتراضات واسعة، خاصة فى ظل تأكيدها أن الزيادة لن تكون الأخيرة هذا الشهر، وأن هناك أخرى يتم الإعداد لها، قبل نهاية أبريل الحالى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ«المال»، إن الغرفة لجأت إلى هيئة الرقابة الإدارية؛ نتيجة تجاهل الشركة الرد على طلباتهم بتوفير الخام، وهو ما تسبب فى أزمة للصناع.
وتبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية، نحو 250 مصنعاً وورشة، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.
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