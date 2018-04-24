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سيـــاســة
برلماني يطالب الحكومة بمناقشة عامة حول زيادة المعاشات
الثلاثاء 24 أبريل 2018 06:45 م
المعاشات
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المعاشات
سلوى عثمان
أكد النائب بدوى النويشي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه قدم طلب مناقشة عامة إلى الحكومة ، حول سياساتها بشأن المعاشات الحالية ، مشدداً على أن المعاشات الحالية متدنية جدا ولا تليق أو تفى بحاجة المواطن.
وأضاف "النويشي"، أنه لابد أن تكون هناك زيادة سنوية فى المعاشات بنسب متدرجة، بالإضافة إلى منح العاملين علاوات خاصة وغلاء للمساعدة فى التغلب على أعباء المعيشة ، وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين ، على أن تكون الزيادة أكبر من العام السابق
وطالب بأن تناسب الزيادة ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم ، خاصة أن الدولة تسعى لتطبيق شبكة حماية اجتماعية قوية واسعة.
وأوضح أن مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها، وقانون منح علاوة استثنائية للعاملين للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، وأخرى للمخاطبين بالقانون.
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