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بورصة وشركات
لجنة القيد بالبورصة تقر تجزئة القيمة الاسمية للشرقية للدخان
الثلاثاء 24 أبريل 2018 06:41 م
شركة الشرقية للدخان
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شركة الشرقية للدخان
رجب عز الدين
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة 24 أبريل على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الشرقية إيسترن كومبانى من 15 جنيهًا إلى 5 جنيهات للسهم.
ومن المقرر بقاء رأسمال الشركة المصدر كما هو 1.5 مليار جنيه ليصبح موزعًا على 300 مليون سهم بقيمة اسمية (بعد التعديل) قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.
وقالت اللجنة إن أسهم الشركة سيتم إدراجها بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارًا من بداية جلسـة تداول الاثنين الموافق 30 أبريل الحالى.
فى سياق متصل تقدمت الشركة، أمس الاثنين، إلى الرقابة المالية بملف زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1,5 مليار جنيه مصري إلى 2,25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات مصرية للسهم، مموَّلة من الاحتياطي القانوني والاحتياطيات الأخرى الظاهرة في القوائم المالية عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017.
البورصة المصرية
الشرقية للدخان - ايسترن كومباني
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