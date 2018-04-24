أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 25 أبريل

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة



يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف غدا الأربعاء، معسكر أبى بكر الصديق العشرين بمدينة الإسكندرية، بحضور الدكتور أحمـد على عجيـبة، الأمـين العـام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد حسن عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، ومن المقرر أن يكرم وزير الأوقاف من أسهم في نجاح هذه المعسكرات على مدار العام سواء من الأساتذة المحاضرين أم من العاملين بالأوقاف ، وتنوعت المعسكرات لتخدم التنوع الجغرافي لعدة محافظات ومنها الإسكندرية ودمياط وجنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ، وحضر في المعسكرات ثلاثمائة طالب من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وحاضر فيها نخبة من الأساتذة في مختلف التخصصات العلمية والثقافية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.



أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن تبدأ غدا الأربعاء احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء حيث سيتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة الطور وذلك بحضور اللواء طارق مجاهد، مدير الأمن وعدد من المحافظين السابقين للمحافظة وعدد من الخبراء الاستراتيجين وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، وهنأ المحافظ جموع الشعب المصري ومواطني سيناء بشكل خاص بذكرى تحرير سيناء مؤكدا أن الجيش المصري ما زال يخوض حربه للحفاظ على كل حبة رمل في سيناء والقضاء على الإرهاب الذي يهدف إلى تفتيت الدول وانهيارها أمنيا واقتصاديا وزعزعة استقرار دول المنطقة العربية وجعلها دول فاشلة.



يضع الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان قارون، صباح الغد، احتفالا بالذكرى السادسة والثلاثين لعيد تحرير سيناء ، ويشارك في الاحتفال عدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية بالمحافظة.





أحزاب وحركات ونقابات

يستضيف حزب حزب المصريين الأحرار، في السادسة مساء غدا الأربعاء ، مالك عوني، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية واللواء جميل عزيز عضو الهيئة العليا بالحزب، في ندوة عامة ، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، بعنوان " دروس السلام والحرب والسياسة " ، في المقر الرئيسي للحزب، بقصر محمد محمود، وسط القاهرة .





جامعات



يفتتـح الدكتـور عصام الكـردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الاسلامية غداً الأربعاء، فعاليـات المؤتمر العلمى الدولى الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع رابطة الجامعات الاسلامية تحت عنوان "دور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى التنميـة" ، وتستمر أعمال المؤتمر لمدة ثلاثة أيام فى الفتـرة مــن 25 ـ 27 إبريل الجارى وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور عبد الله التركى رئيس رابطـة الجامعـات الاسلاميـة ، و يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة منها الأدوات المالية المبتكرة فى تعبئة واستثمار أموال الأوقاف، ودور الاقتصاد والتمويل الاسلامى فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ودور الصكوك الاسلامية فى تمويل المشروعات، ورأس مال البنوك التقليدية والاسلامية فى تمويل المشروعات .



يناقش المستشار أمين إبراهيم عبد الحليم، وكيل هيئة قضايا الدولة، غدا، الرسالة المقدمة منه لنيل درجة الدكتوراه، وذلك بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتى تحمل عنوان "آثار الدعوى الجنائية أمام قاضي الإلغاء" ، يشرف على رسالة الدكتوراه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، وأستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما يرأس لجنة المناقشة، والتى تضم فى عضويتها الدكتور شريف سيد كامل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا سابقا، والمستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة ، ومن المقرر أن يحضر المناقشة المستشار أحمد خليفة، رئيس نادي هيئة قضايا الدولة .



تقيم كلية التربية بالغردقة،غدا الأربعاء أعمال المؤتمر السنوي لها تحت عنوان التربية في الوطن العربي للقرن الحادي والعشرين الواقع والطموحات والتحديات ،وذلك برعاية الدكتور عباس محمد منصور،رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، ويترأس المؤتمرالدكتور محفوظ عبد الستار أبو الفضل عميد تربية الغردقة ومقرر المؤتمر، الدكتور أشرف محمود أحمد وكيل الكلية للدراسات العليا ،ويستمر المؤتمر لمدة يومين ،بمشاركة أكثر من مائتي من أساتذة وخبراء التربية وباحثي الماجستير والدكتوراة من جامعات مصر وعدد من الدول العربية ، و الندوة الأولى للمؤتمر تتضمن التعليم في الوطن العربي ورئيس الجلسة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور عباس محمد منصور رئيس جامعة جنوب الوادى.



محاكمات



تنظر غدا، الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الاشكال المقام من طارق العوضى المحامى المطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى القاضى بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات ، واختصم الاشكال الذى حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء ، كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت في 14 نوفمبر الماضي بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية ، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.