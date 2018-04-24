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بورصة وشركات
البورصة : تغطية الطرح العام لسى آي كابيتال 29.5 مرة تقريبًا
الثلاثاء 24 أبريل 2018 06:25 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على الطرح العام لشركة سي آي كابيتال القابضة بلغ 664.6 مليون سهم، بما يعنى تغطيته بمعدل 29.5 مرة تقريبًا.
وانتهت فترة التسجيل لأوامر الشراء المخصصة للطرح العام، اليوم الثلاثاء 24 أبريل، وأعلنت البورصة، منذ أيام، تغطية الطرح الخاص للشركة والبالغة قيمته 1.56 مليار جنيه، نحو 6.1 مرة.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية في 17 أبريل الحالي، على قيد أسهم شركة سي آي كابيتال القابضة، كما تم إدراج الأسهم بقاعدة البيانات اعتبارًا من الأحد الماضى 22 أبريل.
كانت "سي آي كابيتال" قد أعلنت، منتصف مارس الماضى، نيتها طرح نحو 43.6% من رأسمالها بالبورصة المصرية، ما يعادل 246.9 مليون سهم.
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