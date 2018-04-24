رئيس الوزراء: لا استغلال للموارد الطبيعية إلا بترخيص

المال- خاص



ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات الشركة المصرية للرمال السوداء وإستغلال الخامات والموارد الطبيعية بمنطقة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، ورؤساء هيئة المواد النووية، وقطاع التعدين بجهاز الخدمة الوطنية، وشركة الرمال السوداء، ومركز إستخدامات أراضي الدولة، ووكيل وزارة البترول وعدد من قيادات الوزارة.



وفي مستهل الإجتماع، شدد رئيس الوزراء علي ضرورة ألا تستغل الموارد الطبيعية إلا بترخيص حفاظاً علي الثروات الطبيعية للبلاد، حيث تقرر سرعة الإنتهاء من إعداد إتفاقية بقانون وإرسالها إلي مجلس النواب لإقرارها



وتتضمن الاتفاقية تحديد أماكن تواجد الرمال السوداء بجمهورية مصر العربية بالخرائط والإحداثيات لتعظيم دور الشركة المصرية للرمال السوداء التي تم تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 برأسمال مصدر ومرخص بمليار جنيه، والتي تعمل منذ تاسيسها علي التنقيب عن الخامات التعدينية والمعادن وإستخلاصها من الرمال السوداء، فضلاً عن تقديم الإستشارات الهندسية والإشراف علي التنفيذ.



ووجه رئيس الوزراء بضرورة إستمرار التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تواجه الشركة. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي تحقيق الإستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والقيمة المضافة بما يساعد علي زيادة العوائد المتوقعة منها ويعمل علي إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلي تنمية المناطق الموجود بها تلك الموارد الطبيعية.