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بورصة وشركات
النعيم توصي بشراء سهم مصر لصناعات الكيماويات بدعم زيادة المبيعات
الثلاثاء 24 أبريل 2018 05:17 م
النعيم القابضة
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النعيم القابضة
أحمد علي
أوصت إدارة البحوث بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية بشراء سهم مصر لصناعة الكيماويات وذلك تحقيقها لإيرادات سنوية تخطت تقديرات وتوقعات النعيم.
وأشارت في تقرير حصلت "المال" على نسخة منه إلى أن "مصر لصناعة الكيماويات" سجلت نمو في صافي ربحها السنوي بمعدل 5 مرات، اذ سجلت 30 مليون جنيه في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018 الجاري.
وأوضحت أن مصر لصناعة الكيماويات حققت ايرادات بقيمة 104 مليون جنيه بنمو ربع سنوي قدره 2% و معدل نمو سنوي 1.9%.
وأرجعت "النعيم" ارتفاع ايرادات "مصر لصناعة الكيماويات" إلى تجديد وحدات الخلايا بالإضافة الى تعرض بعض منافسي الشركة لإغلاق مصانعهم خلال الربع الأخير
وتوقع أن تواصل "مصر لصناعة الكيماويات" الأداء القوي حتي الربع الرابع من العام المالي الجاري.
وألمحت النعيم في تقريرها إلى أن مصر لصناعة الكيماويات تجري دراسات جدوي بشأن تجديد وحدة قاصر الألوان، بما سيتيح لها زيادة حصتها من قطاع صناعة المنسوجات والورق، والبالغة حاليًا 30%.
وأكد التقرير أن سهم مصر لصناعة الكيماويات لا يزال يعتبر أحد الاسهم المفضلة لإداة البحوث بمضاعف ربحية مستقبلي يبلغ 7.7 مرة.
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