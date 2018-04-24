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القوى العاملة تتابع إجازة 25 أبريل بالقطاع الخاص
الثلاثاء 24 أبريل 2018 04:57 م
محمد سعفان
أخر الأخبار
محمد سعفان
دعاء حسني
أصدرت وزارة القوي العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة 25 أبريل الجاري بمناسبة تحرير سيناء، بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، أعلن أن غدا الأربعاء الموافق 25 أبريل "عيد تحرير سيناء"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
وتقدم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بهذه المناسبة إلى جميع أبناء قواتنا المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بعيد تحرير سيناء.
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