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بورصة وشركات
مصر للزيوت: عرض نتائج مزاد تأجير المحلات على مجلس الإدارة
الثلاثاء 24 أبريل 2018 03:42 م
مصر للزيوت والصابون
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صورة موضوعية لمصر للزيوت والصابون
المال - خاص
أعلنت شركة مصر للزيوت والصابون، عن انتهاء المزاد العلنى لتأجير 10 محلات بمصنع الشركة بمدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط.
وقالت الشركة، إن المزاد المذكور أقيم أمس الإثنين وتقدم إليه أكثر من متزايد، وسيعرض الأمر على مجلس الإدارة فى جلسته القادمة لاعتماد التأجير.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 16.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، بارتفاع نسبته 193% عن الفترة المقارنة من العام الماضى، والتى سجلت صافى ربح قدره 5.5 مليون جنيه.
مصر للزيوت و الصابون
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