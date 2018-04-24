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بورصة وشركات
50.9 مليون جنيه أرباح مصر أسمنت قنا بالربع الأول
الثلاثاء 24 أبريل 2018 03:35 م
مصر للأسمنت قنا 88
أخر الأخبار
مصر للأسمنت قنا 88
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر للأسمنت – قنا، ارتفاع صافى أرباحها إلى 50.9 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2018، مقارنة بـ50.5 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع المذكور إلى 771.5 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 625.5 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017، وفقاً للبيانات المرسلة للبورصة المصرية.
وسجلت الشركة صافى ربح غير مجمع قدره 36.1 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بنحو 64.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 14.5 مليون جنيه، خلال العام المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى أرباح بلغت 378 مليون جنيه خلال 2016.
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