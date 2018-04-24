تغطية اكتتاب سي آي كابيتال 29.5 مرة مع نهاية الطرح العام

- 3.4 % نسبة التخصيص وفقًا لإجمالي الكميات المطلوب شراؤها



مصطفى طلعت



علمت "المال"، أنه تمت تغطية الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم شركة "سى آى كابيتال" القابضة للاستثمارات، 29.5 مرة مع انتهاء تسجيل الأوامر بسوق الصفقات الخاصة بالبورصة "OPR"، اليوم الأربعاء.



وقالت مصادر، إن عدد الأسهم المطلوب شراؤها بلغ 664.625.936 مليون سهم، فى حين يبلغ المطروحة للجمهور العام 22.563.728 مليون سهم، تمثل 5.5 % من رأسمال الشركة.



وأشار المصادر إلى أن إجمالى عدد الطلبات قد بلغ 3213 طلبًا، بقيمة 5.1 مليار جنيه.



وفقاً للأسهم المطلوبة للشراء فإن نسبة التخصيص تصل إلى 3.4%، بمعنى أن المساهم الذي يرغب في شراء 100 سهم سيحصل على 3 فقط.



يشار إلى أن المهلة الزمنية الخاصة لتغطية الاكتتاب العام، قد امتدت من الأحد الماضي، حتى نهاية جلسة اليوم 24 شهر إبريل الحالى.



يذكر أن "سى آى كابيتال"، كانت قد قررت طرح 54.8% من أسهمها فى البورصة المصرية، بحد أقصى 225,637,282 سهم، من خلال طرحين خاص وعام.



وتمت تغطية الطرح الخاص لعدد 203,073,554 سهم "تمثل نسبة 49.4% من إجمالى أسهم الشركة من قبل المؤسسات ذات الملاءة المالية، بإجمالى طلبات قدرها 9.9 مليار جنيه.



يذكر أن "سى آى كابيتال" تتولى مدير الطرح لترويج وتغطية الاكتتاب، وشركة "بيكر تيلى وحيد عبد الغفار وشركاه" دور المستشار المالى المستقل.