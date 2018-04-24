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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
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130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ABC يحتجز 52 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS9

المعايير المحاسبية 556
المعايير المحاسبية 556
المعايير المحاسبية 556

سيد بدر

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية، إن مصرفه قرر احتجاز 52 مليون جنيه، من ميزانية العام الماضي لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد.

وأشار تيناوى، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك قطع شوطًا كبيرًا في التجهيز لتطبيق المعيار الجديد بالتعاون مع المجموعة المالكة، ليبدأ التطبيق الفعلي بداية 2019.
المؤسسة المصرفية
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