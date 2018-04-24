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بنـــوك
ABC يحتجز 52 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS9
الثلاثاء 24 أبريل 2018 03:05 م
المعايير المحاسبية 556
أخر الأخبار
المعايير المحاسبية 556
سيد بدر
قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية، إن مصرفه قرر احتجاز 52 مليون جنيه، من ميزانية العام الماضي لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد.
وأشار تيناوى، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك قطع شوطًا كبيرًا في التجهيز لتطبيق المعيار الجديد بالتعاون مع المجموعة المالكة، ليبدأ التطبيق الفعلي بداية 2019.
المؤسسة المصرفية
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