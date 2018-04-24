ABC يحتجز 52 مليون جنيه لتطبيق المعيار المحاسبي IFRS9

المعايير المحاسبية 556

سيد بدر



قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة المصرفية، إن مصرفه قرر احتجاز 52 مليون جنيه، من ميزانية العام الماضي لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد.



وأشار تيناوى، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن البنك قطع شوطًا كبيرًا في التجهيز لتطبيق المعيار الجديد بالتعاون مع المجموعة المالكة، ليبدأ التطبيق الفعلي بداية 2019.