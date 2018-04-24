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بورصة وشركات
الرقابة المالية تطالب القلعة بدراسة قيمة عادلة للسهم
الثلاثاء 24 أبريل 2018 01:21 م
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
أخر الأخبار
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
رجب عزالدين
طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة القلعة للاستشارات المالية بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم على خلفية ارتفاعات فى سعر السهم خلال الفترة الماضية.
وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إنها درست تطور سعر تداول أسهم الشركة خلال الفترة من 23 يناير وحتى 23 أبريل الحالى ورأت ضرورة قيام الشركة بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم.
وتنص المادة رقم (34 مكررا) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية على أحقية الهيئة فى طلب دراسة قيمة عادلة لأسهم الشركات المدرجة فى حال وجود تغير سعر فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمالها.
ومن المقرر أن تكلف الشركة أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لإعداد الدراسة فى خلال شهر .
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