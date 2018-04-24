أسعار الدواجن تواصل الهبوط.. و29 جنيهًا للكيلو

الدواجن الحمراء

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن انخفاضها فى السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، لتسجل 29 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 30 أمس، و35 للساسو و37 للبلدى، و48 للرومى، و45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 35 و37 جنيهًا.



وتراوحت أسعار اللحوم بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



واستقرت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و25 للبلطى، و50 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.