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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل 10550 طن قمح أوكرانى
الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:56 م
منطقة شمال غرب خليج السويس
أخر الأخبار
منطقة شمال غرب خليج السويس
بورسعيد امانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الثلاثاء السفينة ANNETTA وجنسيتها مالطا القادمة من أوكرانيا والتى يبلغ طولها 131 متر والغاطس 7.6 متر وذلك لتفريغ 10550 طن قمح أوكرانى بالميناء.
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