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نقل وملاحة
مميش يكرم أمين عام مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية
الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:42 م
ناصر فؤاد
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ناصر فؤاد
نادية صابر
قام الفريق مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكريم الدكتور ناصر فؤاد أمين عام مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي السابق للمنطقة الاقتصادية وإهدائه درع الهيئة وذلك لبلوغه سن المعاش، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية بحضور وزير التجارة والصناعة ومحافظي الإسماعيلية وبورسعيد واللواء عبد القادر درويش واللواء محفوظ طه نائبي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه الفريق مميش الشكر للدكتور ناصر على الفترة التي قضاها وقيامه بأداء مهامه على أكمل وجه خلال عمله بالمنطقة أميناً عاما لمجلس الإدارة متمنياً له التوفيق في حياته العملية والاجتماعية.
ومن جهته أعرب الدكتور ناصر فؤاد عن سعادته بالفترة التي قضاها داخل الهيئة تحت رئاسة الفريق مميش متمنياً التوفيق للفريق مميش وأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمله بالهيئة.
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