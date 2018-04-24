قطع مياه الشرب عن مناطق بشبرا الخيمة لمدة 9 ساعات

محطة المياه

المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن بعض مناطق شبرا الخيمة، لتطهير شبكات الصرف الصحى، مساء اليوم الثلاثاء، لمدة 9 ساعات.



وأوضحت الشركة، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هي: (أم بيومى – أحمد عرابى الكبير – حوض البقمة)، ابتداءً من 9 مساءً، وحتى الساعة 6 صباح غد الأربعاء 25/4/2018، نظراً لطلب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.