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استثمار
وزير قطاع الأعمال يتوجه إلى أوكرانيا لبحث تطوير شركة الحديد والصلب
الثلاثاء 24 أبريل 2018 12:18 م
خالد بدوي وزير قطاع الأعمال
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خالد بدوي وزير قطاع الأعمال
المال - خاص
توجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إلى دولة أوكرانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام على رأس وفد يضم كلا من أسامة عزو مستشار الوزير لشؤون إعادة الهيكلة والاستثمار، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، والمهندس عبد الجليل توفيق رئيس شركة النصر لصناعة فحم الكوك.
ويبحث الوزير خلال الزيارة - التى تأتى تلبية لدعوة من الجانب الأوكرانى – سبل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وزيادة تركيز الحديد فى المادة الخام المستخرجة من المناجم بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
وتشمل زيارة السيد الوزير لقاء مع ستيبان كوبيف نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى بين مصر وأوكرانيا، وإمكانية إقامة مشروعات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية فى مجال الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الميكانيكية.
كما يزور السيد الوزير والوفد المرافق له مركز البحوث والتكنولوجيا الأوكرانية لصناعة التعدين، وعددا من المصانع والشركات الأوكرانية للتعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات المعدنية.
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