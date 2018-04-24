شراكة بين مارش للوساطة التأمينية وIBM وACORD

عمر جميعى

الشاذلى جمعة:



قال عمر الجميعي، المدير التنفيذي لعمليات شركة مارش للوساطة التأمينية بمصر والأردن، إن شركته أبرمت الشهر الجارى بروتوكول شراكة مع IBM وACORD لتحديد الأشخاص المؤمن عليهم ومدى التزامهم بسداد القسط عبر استخدام الBlockchain، مضيفا أن تطبيق التكنولوجيا بقطاع التأمين سيساعد على على تحقيق الفاعلية والربحية وكسب ثقة العملاء.



وأضاف جميعى خلال كلمته بالجلسة الثالثة للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة أن شركته أطلقت بالولايات المتحدة الأمريكية منصة رقمية وحاضة إلكترونية بهدف تطوير المجال والمساحة الالكترونية والحفاظ على المعلومات وتوزيعها وتحليل البيانات التي تأتي من منظومة مارش لطرح تغطيات أفضل.



وأوضح أن بعض التحاليل تتم على اتجاهات العملاء واحتياجاتهم مما يساعد على إعطاء نصائح أفضل للعملاء، مؤكدا أن المنصة تعد نموذج تجريبي ونجاحها بالولايات المتحدة ليس تأكيدا على نجاحها بالدول الأخرى فطبيعة الدول مختلفة.



وتوقع أن يتغير نموذج التوزيع خلال الخمس سنوات القادمة من تمثيل الوسيط أو الوكيل للعميل أمام شركة التأمين إلى نماذج جديدة بعضها يظهر بالفعل في الولايات المتحدة كبيع شركات مثل أمازون وكافور التأمين للعملاء أو بيع صاحب العمل التأمين للعملاء.