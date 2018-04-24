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بورصة وشركات
EGX30 يختبر مستوى 18400 نقطة على الأجل القصير
الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:59 ص
egx30
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egx30
مصطفى طلعت
توقع عدد من الخبراء أن تعاود البورصة المصرية قممها التاريخية بعد أن أنهى مؤشرها الرئيسى «egx30» تعاملات جلسة الاثنين، مرتفعًا %1.02 ليلامس قمته السابقة المحققة عند 18080 نقطة.
وصعدت غالبية الأسهم القيادية بالسوق، وارتفع سهم البنك التجارى الدولى صاحب أكبر وزن نسبى %0.91 ليصل إلى 9.5 جنيه، كما صعد سهم القلعة %5.6، والمجموعة المالية هيرمس %5.35.
وعلى صعيد باقى المؤشرات، سيطر الانخفاض الطفيف، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة %0.28 عند مستوى 863 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة %0.04 ليغلق عند 2273 نقطة.
واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداول قدرها 145.3 و192.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى 23 و21.5 و28.1 و264.7 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 83 سهما من إجمالى 185 متداولا، بينما هبط 67 وبقى 35 دون تغير.
وربح رأس المال السوقى 4.3 مليار جنيه ليغلق عند 993.1 مليار، وسجلت السوق قيم تداول على الأسهم قدرها 1.8 مليار تقريباً.
وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الاوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى عاود الارتفاع رابحًا 182 نقطة مع ظهور القوى الشرائية فى محاولة لتأكيد الانتهاء من عمليات جنى الأرباح التى اصطدم بها المؤشر فور وصوله لمستوى 18080 نقطة.
وتوقع «غريب» محاولة المؤشر تأكيد اختراق مستوى 18080 نقطة بجلسة اليوم، للعودة إلى الحركة الصاعدة وتحقيق مستويات سعرية جديدة، موضحاً أن المؤشر يستهدف المقاومة التالية عند 18400 نقطة، بينما يعد 17675 نقطة أقرب دعم.
وأشار إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسط تباين أمس بين الانخفاض والارتفاع، لينهى الجلسة منخفضًا %0.28، فاقدًا نقطتين، مؤكداً أن المؤشر ما زال يتحرك عرضياً بين الدعم 855 نقطة والمقاومة 880 نقطة.
فى سياق متصل، قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريميير» لتداول الاوراق المالية إن صعود السوق صاحبه ارتفاع نسبى فى أحجام التداول عن متوسط تداولات الشهر الماضي.
وأوضحت «ميادة» أن المؤشر تمكن من اختراق منطقه المقاومة بين 18000-18082 والتى كات تمثل عائقا للصعود على مدار الأسبوعين الاخيرين، موضحة أن تمكن القوى الشرائية من تأكيد الاختراق يكون مؤهلا لاستهداف مستوى 18400 نقطة على الأجل القصير.
ونصحت بمراقبة حجم القوى الشرائية ومدى قدرتها فى الحفاظ والاستقرار اعلى هذه المستويات للتأكد من امكانيه مواصله الارتفاعات، ومن جانب أخر تبقى الرؤية مستقرة على الأجل القصير طالما حافظ المؤشر استقراره أعلى منطقة الدعم بين 17580 نقطة كمستوى حماية الأرباح و17400 نقطة مستوى ايقاف للخسائر.
ورأت أن هناك بعض الأسهم قد تدعم التحرك الإيجابى للسوق على رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى تمكن من تجاوز مستوى 90 جنيها ما يفتح الطريق لاستهداف 92 جنيها، وسهم المجموعه المالية هيرميس يستهدف 27.50 جنيه، وطلعت مصطفى يختبر 14 وجلوبال تليكوم الذى يستهدف التجربة على 5.70 و6 جنيهات.
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