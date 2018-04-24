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تأميـــن
3 عوامل رئيسية لنجاح التأمين متناهى الصغر
الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:56 ص
وليد عوف العضو المنتدب لميد مارك لوساطة التأمين
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وليد عوف العضو المنتدب لميد مارك لوساطة التأمين
الشاذلى جمعة
أكد الدكتور وليد عوف، العضو المنتدب لشركة "ميد مارك" لوساطة التأمين، أن أهم عوامل نجاح التأمين متناهى الصغر هي الوضوح والمصداقية والشفافية.
وأضاف عوف، خلال الجلسة الثالثة للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أنه يجب أن تكون أدوار كل طرف في العملية التأمينية واضحة، سواء شركة التأمين أو الوسيط بكافة أنواع الوسطاء شركات وأفراد ووكلاء.
وشدد على ضرورة التعامل مع العميل بشفافية ومصداقية واكتساب ثقته بجانب وضع مصلحة العميل في مقدمة أولويات شركة التأمين والوسيط، والتفاعل بجدية مع شكاوى العملاء والمشكلات التي تواجه العملية التأمينية والاعتراف بوجود عيوب وسلبيات والعمل على إصلاحها.
التأمين
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