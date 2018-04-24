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بورصة وشركات
البورصة تتعاون مع التجارة الأمريكية للتدريب على المراجعة الداخلية
الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:47 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال خاص:
وقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية تعاون مشترك مع طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الامريكية بالقاهرة، تقضي بتنظيم عدة برامج تدريبية وورش عمل حول الأسس والتطبيقات المتعلقة بقضايا المراجعة الداخلية والرقابة والتحوط من المخاطر ومتطلبات الحوكمة.
وتطول عملية التدريب المتنوعة العاملين بسوق المال، كالمؤسسات المالية والشركات المقيدة في البورصة وشركات السمسرة وغيرها من المؤسسات والشركات ذات الصِّلة بصناعة الأوراق المالية.
وعلى هامش مراسم توقيع مذكرة التعاون قال رئيس البورصة ، ان ديناميكية اسواق المال تحتمً علينا بناء وتطوير قدرات راس المال البشري ، بشكل مستمر ومتواصل لما لذلك من أهمية في تعميق الاصلاحات ، وزيادة تنافسية سوق المال.
وتابع فريد، أن إدارة البورصة، تولي اهتماما كبيرا بقضية تأهيل وتطوير راس المال البشري وبناء قدراته، إيمانا منها بأنه السبيل الوحيد لبناء اسواق مال ذات كفاءة وتنافسية ، تحقق نموا اقتصاديا على نحو مستدام.
وأوضح أنه سيتم العمل على تطوير وتحديث الدورات التدريبية في مختلف المجالات، بشكل منتظم، لتتواكب مع الاحتياجات المتغيرة للعاملين في صناعة الأوراق المالية.
فيما قال طارق توفيق، رئيس الغرفة الامريكية، إنه يتطلع لمزيد من التعاون مع البورصة المصرية، في التعاون لتوفير التدريب المطلوب لكوادر سوق المال ، لما لذلك من أهمية في رفع كفاءة وعمق وتنافسية مصر كسوق مال متقدم.
وتابع توفيق سنعمل دوما مع البورصة على استكشاف احتياجات العاملين بسوق المال من التدريب ، للوفاء بها مع العمل على تعزيز اثر تلك البرامج التدريبية.
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