بقلم رجائى عطية: الشيخ الرئيس ابن سينا 10

يختم الأستاذ العقاد هذه الملخصات والمقابلات، بأنه يقصرها على الجانب الذى يتناول مشكلات الفلسفة الإلهية دون غيرها، دون استقصاء المذهب من جميع أطرافه، وإلاَّ لضاق المجال دون تلخيص الفارابى ودراساته فى هذه الصفحات، لأنه كتب فى المنطق والطبيعيات والرياضيات كما كتب فى الطب والأخلاق والسياسات، وبرع فى الفن كما برع فى العلم، وقيل عن إتقانه للموسيقى إنه واضع القانون.● ● ●ويستطرد الأستاذ العقاد إلى من عاصرهم الفارابى من أكبر علماء الكلام، وكيف أن الاشتغال بالبحث المنطقى قد عم المسلمين جميعًا فى أوائل القرن الثالث الهجرى، من معتزله ومتكلمين وفلاسفة وفقهاء، وكيف أن أكثر البحث كان فى صفات الله ولا سيّما الكلام، ثم الحرية الإنسانية فيما يتعلق بالقضاء والقدر فى اصطلاح أصحاب الأديان.فالمعتزلة يؤولون الصفات، ويرون أن الوحدة لا تقبل التركيب، ويقولون فى تأويل الصفات بأنها تتعدد بآثارها ولا تتعدد بمصدرها لأنه واحد لا يقبل التعديد.وعلماء الكلام، أو الصفاتية كما يُعَرَّفون بين المتكلمين، يقولون إن الله عالِم قادر مريد، ولا معنى للعالِم إلاّ أنه ذو عِلم ولا للقادر إلاَّ أنه ذو قدرة ولا للمريد إلاَّ أنه ذو إرادة. فليست الإرادة أو القدرة أو العلم شركاء للذات ؛ ولكنها تقتضى تعريف الله بأنه عالِم وقادر ومريد. ثم يقولون بتعدد الصفات وقيامها منذ الأزل بالذات.ويؤمن المتكلمون بأن الله خلق الإنسان وخلق له الاختيار وخلق الأعمال، وأنه قَدَّر فى سابق علمه ما يكون من الخير والشر لحكمةٍ لا نعلمها وعدلٍ لا اعتراض عليه. فهو الموجب لكل شىء ولا يجب عليه شىء. وكل ما فى الشرائع من الفرائض توجبه إرادة الله ولا يوجبه العقل لأن العقل ذاته من صنع موجب الأشياء.ويعتقد المعتزلة أن الله لا يُرى لأن الرؤية إنما لا تكون إلاَّ لمحسوس، ولكن يجيز المتكلمون رؤية كل موجود على اعتبار أن الرؤية نوع من العلم، وأن العلم يحصل بغير اتصال النور بين الرائى والمرئيات.كذلك يختلف المعتزلة والمتكلمون فى كلام الله ؛ فيرى المعتزلة أنه مخلوق بالألفاظ، ويرى المتكلمون أنه قديم كصفة الكلام فى الله.ويختلف الأشعرى والماتريدى فى بعض الأحكام أو بالأحرى فى بعض التعبيرات، ويمكن القول بإجمال إن الأشعرى أقرب إلى النص، وإن الماتريدى أقرب للتأويل.وقد اشترك الفارابى ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ فى هذه المباحث، فكان فى الصفات أقرب إلى رأى المعتزلة والفلاسفة، وكان رأيه فى الحرية الإنسانية أقرب إلى رأى الأشعرية.أما رؤية الله فلا يمنعها الفارابى «فالحق الأول لا يخفى عليه ذاته، وليس ذلك باستدلال. فجائز على ذاته مشاهدة كماله من ذاته. فإذا تجلى لغيره مغنيًا على الاستدلال، وكان بلا مباشرة ولا ممارسة كان مرئيًّا لذلك الغير»● ● ●ويختم الأستاذ العقاد هذا الفصل بالحديث عن فرقة الإسماعيلية أو الباطنية التى تنتمى للفاطميين، وروى الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل خلاصة قولهم فى الله والعالم والنفس والعقل، فقال عنهم : «000 وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج فقالوا فى البارى تعالى إنا لا نقول هو موجود أو لا موجود، ولا عالِم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز وكذلك فى جميع الصفات، فإن الإثبات الحقيقى يقتضى شركة بينه وبين سائر الموجودات فى الجهة التى أطلقنا عليه. وذلك تشبيه.فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفى المطلق. بل هو إله المتقابلين وخالق الخصمين، والحاكم بين المتضادين، ويقولون فى هذا أيضًا عن محمد بن على الباقر إنه قال : لما وهب العلم للعاملين قيل هو عالم ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر، فهو عالم وقادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة... قالوا : وكذلك نقول فى القدم إنه ليس بقديم ولا محدث، بل القديم أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته : أبدع بالأمر العقل الأول الذى هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس الثانى الذى هو غير تام، ونسبة النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة والبيض إلى الطير، وإما نسبة الولد إلى الوالد، والنتيجة إلى المنتج، وإما نسبة الأنثى إلى الذكر، والزوج إلى الزوج... قالوا : ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال، واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة، فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس أيضًا فتركبت المركبات من المعادل والنبات والحيوان والإنسان، واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان، وكان نوع الإنسان متميزًا عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار، وكان عالمه فى مقابلة العالم كله، وفى العالم العلوى عقل ونفس كلى وجب أن يكون فى هذا العالم عقل شخص وهو كل، وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبى، ونفس مشخصة هو كلٌّ أيضًا وحكمها حكم الطفل الناقص التوجه إلى الكمال أو حكم النطفة المتوجهة إلى التمام أو حكم الأثنى المزدوج بالذكر ويسمونه الأساس وهو الوصى... قالوا : وكما تحركت الأفلاك بتحريك النفس والعقل والطبائع كذلك تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبى، والوصى فى كل زمان دائر على سبعة سبعة حتى ينتهى إلى الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع، وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالها، وكمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به ووصولها إلى مرتبته فعلاً، وذلك هو القيامة الكبرى...ويحاسب الخلق ويتميز الخير من الشر والمطيع من العاصى، وتتصل جزئيات الحق بالنفس الكلى وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل. فمن وقت الحركة إلى السكون هو المبدأ، ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال...»● ● ●ونرى فى هذا المذهب الإسماعيلى، كما يقول الأستاذ العقاد، نرى آثار من العقائد الدينية ومن مذاهب أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، ومن حكمة الهند كما تمثلت فى بعض آراء فيثاغورس، وتمثلت حديثًا فى بعض آراء أفلوطين، وفيه شىء من المعتزلة وشىء من المتكلمين.وهذا هو مجمل حالة الأفكار والعقائد فى الزمن الذى نبغ فيه الشيخ الرئيس، وفى البيئة التى تنسم لديها أول نسمات 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