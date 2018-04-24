السيسى يضع أكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول

عبد الفتاح السيسى

بدور إبراهيم:



بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحه بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر .



وكان في استقبال السيد الرئيس لدي وصوله الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني .



في تقليد عسكري اصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من تضحيات دفاعا عن سلامة الوطن وشعبه العريق قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع اكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد .



ثم توجه الرئيس السيسى الى قبر الزعيم الراحل محمد انور السادات حيث قام بوضع اكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما علي روحه الطاهرة.



وفي نهاية الاحتفال صافح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وفضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر والبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة .

