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استثمار
البترول تتسلم الشحنة الثالثة من الخام العراقى مطلع يوليو
الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:26 ص
مخزونات النفط الخام
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مخزونات النفط الخام
سمر السيد ومدحت إسماعيل
قال المهندس، عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، إن الموانئ المصرية ستستقبل الشحنة الثالثة من الخام العراقى بواقع 2 مليون برميل نهاية يونيو ، أو مطلع يوليو المقبل على أقصى تقدير.وأضاف، فى تصريح مقتضب لـ«المال»، أن الشحنة الثانية والبالغة قيمتها 2 مليون برميل تسلمتها الهيئة بالفعل مطلع أبريل الجارى، موضحًا أن باقى الشحنات ستصل تبعًا بواقع شحنة كل شهرين.
وبحسب تصريحات رئيس الهيئة، فإن الشحنات المتبقية بخلاف التى تم تسلمها تبلغ 6 ملايين برميل خام.
كانت الهيئة المصرية العامة للبترول، قد وقعت عقدًا تجاريًّا مع شركة «سومو» العراقية منتصف شهر أبريل 2016 لتوريد نحو 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف، بواقع 2 مليون برميل لكل شحنة لمدة عام قابل للتجديد، وتصل فترة السماح قبل السداد نحو 90 يوما، ويتم تكرير النفط العراقى فى معامل التكرير المصرية.
على صعيد متصل، أكد عز الرجال، افتتاح مشروع التكرير بمسطرد قبل نهاية العام الحالى، لافتاً إلى أن استثمارات المشروع تتعدى 4 مليارات دولار.
ومشروع «مستطرد» شراكة بين الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول التى تمتلك %24 من المشروع، بجانب مجموعة من المستثمرين المصريين والعرب والبنوك التمويلية العالمية، ونسبة التمويل الأجنبى فيها %87 من إجمالى التكلفة.
العراق
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