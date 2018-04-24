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اتصالات وتكنولوجيا
مركز الإبداع التكنولوجي يطلق الدورة الـ 19 من مسابقة الحاضنات
الثلاثاء 24 أبريل 2018 11:26 ص
تكنولوجيا
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تكنولوجيا
المال - خاص
أطلق مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" النسخة الـ 19 من مسابقة "ستارت آي تي" لخطط الأعمال للمشروعات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتستهدف النسخة الحالية من المسابقة تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسيوط على وجه خاص لما تمتلكه من كل العوامل المؤهلة للنمو، خاصة مع وجود أقدم جامعة في صعيد مصر وتوافر البيئة المحفزة للإبداع سواء من خلال المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة والحاضنة التكنولوجية للمركز بجامعة أسيوط وأحد مجمعات الإبداع، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي نحو إعداد وتأهيل الكوادر البشرية والاستفادة من المهارات المتوفرة في تلك المحافظات.
كما تعمل المسابقة على الارتقاء بمستوى الأفكار الإبداعية وتوجيه الشباب من رواد الأعمال إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لديهم في تطوير أفكارهم الإبداعية ومكونات منتجاتهم التكنولوجية وتحفيزهم على إنشاء مشروعات خاصة بهم والترويج لها على المستوى المحلي والدولي.
وتستهدف المسابقة شريحة رواد الأعمال من أصحاب الأفكار المبتكرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الخدمات القائمة عليها أو أصحاب النماذج المبدئية (prototypes) أو المفاهيم المثبتة (proof of concept) في نفس المجال والقادرون على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية فعلية.
ويقوم البرنامج بتوفير حزمة متكاملة تتضمن دعماً مالياً وفنياً خلال فترة الاحتضان والتي تتكون من باقة من الخدمات تبلغ إجمالي قيمتها 180 ألف جنيه مقسمة إلى 120 ألفًا في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب آلي وخدمات تسويقية، مكان للعمل مزود بالأثاث الأساسي وتوصيلات الإنترنت، البرامج الأساسية وأدوات أجهزة الحاسب خلال فترة الاحتضان، توفير مرشدين فنيين وموجهين، بالإضافة إلى دعم نقدي قيمته 60 ألف جنيه على 3 دفعات يتم تسليمها إلى رواد الأعمال الذين يتمكنون من إنجاز الأهداف المرحلية لمشروعاتهم وفقاً لضوابط محددة.
ويتيح المركز من خلال هذا البرنامج فرصة فريدة لرواد الأعمال لاحتضان مشاريعهم في إحدى مراكز الحاضنات التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي ضمن مزايا أخرى أو يمكن لرواد الأعمال أصحاب المشروعات التقدم لبرنامج الحاضنات التكنولوجية الافتراضية في حالة عدم قربهم الجغرافي من تلك الحاضنات.
وتستطيع فرق العمل والشركات الناشئة التقدم للمسابقة خلال أي وقت من السنة حيث يتم تقييم استمارات المتقدمين دوريا كل 3 أشهر، ويتم إرسال إخطارات للفرق المقبولة لدعوتهم لطرح أفكارهم بصفة مبدئية، ويتم احتضان الفرق التي تجتاز الطرح في أحد مراكز الحاضنات التكنولوجية التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمدة سنة.
جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال عام 2010 لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، ويعمل المركز على الترويج لمصر كمنافس عالمي في مجال الابتكارات ذات القيمة المضافة العالية، ويعتبر المركز الأول من نوعه في مصر والثاني في إفريقيا والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث كونه عضوا معتمدا لدى الشبكة الأوروبية للأعمال EBN.
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